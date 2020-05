Kontichnaren ontvangen gratis mondmaskers Ben Conaerts

21 mei 2020

17u12 0 Kontich Het gemeentebestuur heeft woensdag en donderdag de mondmaskers bedeeld. Alle inwoners vanaf 10 jaar zouden daarmee voorzien moeten zijn van een stoffen mondmasker.

Het gemeentebestuur kocht voor al haar personeelsleden en voor alle inwoners vanaf 10 jaar stoffen mondmaskers aan. Deze aankoop kaderde in de exitstrategie die op 4 mei 2020 in voege trad. De maskers werden woensdag en donderdag bedeeld in de Kontichse brievenbussen. “Met de aankoop willen we onze inwoners een hart onder de riem steken”, zegt burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA).

Wie merkt dat er iets is met zijn of haar mondmasker, kan dat melden via het meldingsformulier op de website van de gemeente.