Kontichnaar maakt furore met debuutroman ‘Ik ging naar de dokter’: “Met complimenten van Herman Brusselmans” Ben Conaerts

23 oktober 2019

17u45 1 Kontich Kontichnaar Erik Segers (58) maakt momenteel volop furore met zijn debuutroman ‘Ik ging naar de dokter’. Herman Brusselmans, Aron Wade en Jeff Hoeyberghs tonen zich fan en de schrijver zelf mocht onlangs in ‘Gert Late Night’ aanschuiven. “Het is een jeugddroom die uitkomt.”

Na een carrière van ruim twintig jaar als freelance journalist bij Dag Allemaal zet Erik Segers nu zijn eerste stappen als romanschrijver. Het is meteen een schot in de roos: ‘Ik ging naar de dokter’ oogst de ene lovende recensie na de andere en kan onder meer rekenen op de goedkeuring van acteur Aron Wade, dokter Jeff Hoeyberghs en collega-schrijver Herman Brusselmans. Een paar weken terug mocht de Kontichnaar ook al aanschuiven op de Ivanna van Gert Verhulst en James Cooke om in ‘Gert Late Night’ over zijn boek te babbelen. Onbetaalbare reclame voor een beginnend auteur. “Ik heb het geluk dat ik via mijn werk voor Dag Allemaal heel wat connecties heb opgebouwd. Daar probeer ik dankbaar gebruik van te maken om mijn boek onder de aandacht te brengen. Het is leuk om eens aan de andere kant van de microfoon te zitten. Normaal ben ik degene die de vragen stelt, nu moet ik ze beantwoorden”, glimlacht Segers.

Moeizame tocht

‘Ik ging naar de dokter’ is een absurd-komische roman over – je raadt het al – een man die naar de dokter gaat. Alleen verloopt zijn wandeling niet zoals hij gepland had en komt hij onderweg allerlei hindernissen tegen. “Het boek speelt zich af over een afstand van amper 200 meter. Eigenlijk is het een roadmovie in het klein. Het hoofdpersonage komt op weg naar de dokter met zijn voet in de modder te zitten en beleeft daardoor de meest bizarre avonturen. Als lezer denk je: wat is dit allemaal? Wat is hier aan de hand? Maar ook: gaat hij uiteindelijk daadwerkelijk bij de dokter geraken? Het is een moeizame tocht, maar het hoofdpersonage wil de moed niet opgeven. Hij blijft doorzetten.”

Jeff Hoeyberghs noemde het het ‘beste Nederlandstalige boek’ en vond dat het verfilmd moest worden. Echt een ontzettend mooi compliment, al weet ik niet of hij heel veel Nederlandstalige fictie leest.” (lacht) Erik Segers, schrijver van ‘Ik ging naar de dokter’

Kortverhaal

Het boek is gebaseerd op waargebeurde feiten. “Ik ben zelf eens vast komen te zitten in de modder”, zegt Segers. “Ik was op weg naar de dokter, maar de Duffelsesteenweg was net op dat moment opgebroken. Toen ik thuiskwam, heb ik foto’s gemaakt van mijn modderige schoen – een ervan is de cover geworden van het boek – en er een kortverhaal over geschreven. Mijn zoon was daar zo enthousiast over dat ik het verhaal herwerkt heb tot een roman. Ik heb me wel regelmatig afgevraagd of de wereld zat te wachten op nóg een boek. Maar Aron Wade zei me: ‘Wacht niet tot je 70 bent. Het kerkhof ligt vol met onuitgegeven boeken.’ Hij had natuurlijk gelijk. Zodra ik een proefdruk klaar had, heb ik het aan Herman Brusselmans laten lezen. Hij vond het grappig en bevestigde dat er effectief een publiek voor bestond. De meest enthousiaste reactie kwam misschien wel van Jeff Hoeyberghs. Hij noemde het het ‘beste Nederlandstalige boek’ en vond dat het verfilmd moest worden. Echt een ontzettend mooi compliment, al weet ik niet of hij heel veel Nederlandstalige fictie leest.” (lacht)

Speeltuin

Om het boek uit te geven, richtte Segers zijn eigen uitgeverij op: Good Stuff! Books. “Dat geeft me meer vrijheid”, legt hij uit. “Mijn vrouw is een fantastische vormgeefster, dus zij heeft de lay-out voor haar rekening genomen. Ik hou me dan weer bezig met het promotionele aspect. Ik maak zelf promofilmpjes die ik deel op de sociale media. Het is een speeltuin waarin ik me kan uitleven. En tegelijkertijd is het een leerschool. Dat hele traject van zelf een boek uitbrengen is nieuw voor mij. Ik bekijk het stap voor stap. Daarom wil ik pas volgend jaar nog andere boeken uitbrengen via mijn uitgeverij. Momenteel gaat al mijn aandacht naar ‘Ik ging naar de dokter’. En dat loont. Ik heb er 1.100 exemplaren van laten drukken en ik moet stilaan al een tweede druk inplannen. Echt rijk word je er als schrijver niet van, maar dat hoeft ook niet. Het is een beetje een jeugddroom die ik wilde waarmaken. Als ik er iets aan overhoud, is het al goed.”

Erik Segers houdt op zaterdag 26 oktober van 10 tot 12 uur een signeersessie in de Standaard Boekhandel in Kontich. Meer info over ‘Ik ging naar de dokter’ is te vinden op de website www.goodstuffbooks.be.