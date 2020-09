Kontich zet acht duurzame helden in de kijker Ben Conaerts

18 september 2020

16u57 0 Kontich Kontich viert van 18 tot 25 september samen met 92 andere gemeenten de Week van de Duurzame Gemeente. Tijdens deze campagneweek zet het gemeentebestuur lokale personen en organisaties in de kijker die op hun eigen manier hebben bijgedragen aan een duurzame gemeente.

Dit jaar mogen acht personen en/of organisaties zich een jaar lokale duurzame helden van Kontich noemen. Het gaat om Leefboerderij Casa Di Mauro, de chauffeurs voor de voedselbank, de Lions Club Kontich, de Pamperbank, de Mooimakers van de Transvaalstraat, sociale kruidenier De Kompanie, Pegode vzw en de Welzijnsschakels in Kontich. Deze duurzame helden zijn allen uniek in hun soort, maar hebben één ding gemeen: ze zetten zich in voor kwetsbare personen in de gemeente. Ze worden heel de campagneweek in de kijker gezet op de gemeentelijke website, worden uitgenodigd op een receptie in het gemeentehuis en ontvangen een prijzenpakket.

Belangeloze inzet

De Week van de Duurzame Gemeente is een initiatief van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. De campagneweek belicht de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties: zeventien doelstellingen die van onze aarde een meer duurzame plaats moeten maken tegen 2030. “We stellen alles in het werk om deze doelstellingen te halen”, zegt schepen voor Omgeving Karel Van Elshocht (Open Vld). “Gelukkig kunnen we daarbij rekenen op de belangeloze en enthousiaste inzet van talrijke inwoners en organisaties die bijdragen aan de duurzame ontwikkeling in Kontich.”

Sociale cohesie

Schepen voor Welzijn Cindy Vanbaeden (N-VA) gaat verder: “Dit jaar staat de sociale dimensie van duurzaamheid centraal. Het gaat deze keer om mensen. De corona-epidemie zet ons leven op zijn kop en legt het belang van solidariteit en sociale cohesie bloot. We zijn dankbaar voor de vele inwoners die in deze uitdagende tijden in de bres springen voor anderen en die zo een positieve bijdrage leveren aan de verbinding en samenhang in onze gemeente. We zetten hun graag tijdens deze campagneweek in de bloemetjes.”