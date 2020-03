Kontich zamelt plastic dopjes in voor blindegeleidehonden Ben Conaerts

18 maart 2020

17u54 0 Kontich Het gemeentebestuur is gestart met een inzamelactie van plastic dopjes. De opbrengst van de dopjes is bestemd voor Vrienden der Blinden, een opleidingscentrum voor blindegeleidehonden.

“Met het geld dat recyclagebedrijven geven voor ingezamelde dopjes kan een puppy worden aangekocht en opgevoed tot blindengeleidehond”, zegt schepen van Dierenwelzijn Marleen Van den Eynde (N-VA). “Een blindengeleidehond kan het leven van een blinde een flink pak aangenamer maken. Het zijn bovendien ook gezelschapsdieren die de eenzaamheid doorbreken en het contact met andere vergemakkelijken.”

De opbrengst van de dopjes wordt uitgedrukt per kilogram. Eén kilogram brengt ongeveer 0,30 euro op, dat is omgerekend 300 euro per 1.000 kg. “Voor de volledige opleiding van een geleidehond is er 83.333 kilogram nodig”, weet Van den Eynde. “Dat is heel wat, dus kunnen we de hulp van onze inwoners zeker gebruiken. Je kan thuis dopjes verzamelen en die naar één van de inzamelpunten brengen in onze gemeente.”

Er zijn op zes locaties in Kontich ophaalpunten te vinden, met name aan de onthaalbalie van het gemeentehuis, de bibliotheken in het centrum, Kontich-Kazerne en Waarloos, het sportcentrum De Nachtegaal, de Academie voor Schone Kunsten, basisschool A-HA! en de gemeentelijke technische dienst.