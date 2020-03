Kontich wordt donkerder: 450 straatlantaarns blijven voortaan uit tussen 23 en 6 uur Ben Conaerts

17 maart 2020

17u01 0 Kontich Kontich wordt ’s nachts wat donkerder. Fluvius gaat in opdracht van het gemeentebestuur deze maand 450 van de 3.000 straatlantaarns doven tussen 23 en 6 uur. “Met deze maatregel besparen we jaarlijks 20.000 euro op onze elektriciteitsrekening”, aldus het gemeentebestuur.

Fluvius gaat deze maand van start met de aanpassing van het brandregime van de openbare verlichting. Concreet zullen 450 van de 3.000 Kontichse straatlantaarns worden gedoofd tussen 23 en 6 uur. Om 6 uur ’s ochtends worden ze opnieuw aangestoken. De aanpassingen vinden plaats in opdracht van het gemeentebestuur en kaderen in het masterplan Openbare Verlichting. Een straat zal evenwel nooit volledig worden verduisterd: er blijft altijd minstens één op twee straatlampen per straat branden.

30 ton minder CO2

De aanpassing kost eenmalig ongeveer 20.000 euro, maar levert ook heel wat voordelen op. “We zijn niet over één nacht ijs gegaan”, zegt het Kontichse gemeentebestuur. “De dienst Omgeving heeft paal per paal bekeken welke verlichting gedoofd kan worden en welke niet. Dankzij deze ingreep sparen we jaarlijks ongeveer 20.000 euro uit op onze elektriciteitsrekening. Dat wil zeggen dat we op één jaar tijd de kosten al hebben terugverdiend. Even belangrijk is dat we jaarlijks ook een geschatte 30 ton minder CO2 zullen uitstoten.”

Buitenspot

Het bestuur verwacht niet dat het doven van de verlichting een effect zal hebben op het aantal inbraken of op de verkeersveiligheid. “Politiecijfers tonen aan dat er vaker overdag wordt ingebroken dan ’s nachts. Bovendien worden inbrekers sneller afgeschrikt door een buitenspot met bewegingsmelder dan door straatverlichting die de ganse nacht brandt. Ook voor de verkeersveiligheid heeft het weinig zin om alle straten de ganse nacht te verlichten. Chauffeurs rijden vaak roekelozer wanneer de weg beter verlicht is.”

Ledtechnologie

Naast de aanpassing van het brandregime werkte het gemeentebestuur samen met Fluvius een toekomstvisie uit voor de stapsgewijze ‘verledding’ van de openbare verlichting. “Met led kunnen we niet alleen enorme energiewinsten behalen, de ledtechnologie laat ons ook toe om lichten te dimmen. We kiezen ervoor om de lampen door leds te vervangen bij nieuwe grote wegenisprojecten of wanneer de huidige lampen kapot gaan. Gezien er heel wat wegenwerken op het programma staan, zullen we de komende jaren in heel wat straten met deze technologie kunnen uitrusten.”