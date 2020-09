Kontich Wolves nieuwkomer in Top Division One: ”We willen verschillende ploegen pijn doen” Dirk Bogaerts

10 september 2020

13u10 0 Kontich Groot Antwerpen heeft er weer een nieuwkomer bij in de op één na hoogste klasse van het basketbal. Die eer gaat naar Kontich Wolves. Het maakte zijn favorietenrol vorig seizoen volledig waar. En dan was er nog die galamatch tegen Antwerp Giants. Wat een seizoen!

Het had nog mooier kunnen zijn, was het niet dat Covid-19 een bommetje gooide onder de basketbalcompetitie. Kontich stond autoritair aan de kop in de maand maart, de titel lag op een schoteltje. “Eén overwinning hadden we nog nodig, meer niet”, zegt Wim Van Britsom over de gemiste apotheose en champagnegeknal. Kontich had stevig ingekocht voor TD2, falen was geen optie. ”Iedereen zegt dat wel. Maar wat als de mayonaise niet pakt? Er is goed nagedacht over welke type speler we zouden aantrekken. Jongens zoals Eli Van Aken met een Kontich-verleden was het profiel waar we naar zochten. Uiteindelijk stond iedereen achter het project, dat heeft ons doen slagen.” Wellicht de reden waarom de promovendus enkel Yannick Schoepen ( ex-Oxaco ) aantrok in het tussenseizoen. Vorige week haspelde Kontich zijn eerste oefenwedstrijd af, op het veld van Geel. Een 74-81 zege werd het na een moeizame start. Zaterdag speelt het zijn eerste officiële wedstrijd in het kader van de Beker van België. Guco Lier is de tegenstander.

WEB Academy

De dagen lijken wel te kort voor Wim Van Britsom, die meer aan het hoofd heeft dan Kontich alleen. Van Britsom combineert het clubgebeuren met zijn eigen opgerichte WEB Academy. KA Beveren is de thuisbasis. “Natuurlijk vergt dit veel, maar omdat ik als sportleraar verbonden ben aan deze school, lukt het. Had ik een nine-to-five-job, dan had dit allicht mogelijk geweest. De WEB Academy is een onafhankelijk instituut waar geselecteerde jeugdspelers kunnen genieten van een zesjarige opleiding. Eens achttien jaar kijken we stilaan uit naar de club om hen te plaatsen. Daarna houdt het op. Momenteel loopt er een samenwerking met basketbalclub Kontich. Afgelopen weekend heb ik een aantal spelers van de Academy moeten inschakelen. Mariën, Hooft en Schoepen waren niet inzetbaar, ik kon dus extra materiaal gebruiken. Zo konden ze eens proeven van het niveau.”

Ambities Kontich

Over de sportieve ambities van zijn Kontich Wolves is Van Britsom veeleer bescheiden. “ Af en toe is prikken en de gevestigde waarden pijn doen, dat is het uitgangspunt. Het komt erop aan om niet in de degradatiezone te belanden. Onze regime van twee trainingen per week blijven we aanhouden. Twee sessies van twee uur. Conditioneel heeft deze aanpak meer impact dan drie trainingen die anderhalf uur duren”, aldus de coach.

Kern : Gunnar De Lepeleire , Matijs Gijbels , Philippe Peeters , Eli Van Aken, Martijn Hooft , Jason Mommaerts , Thierry Mariën, Sam Caron, Antony Vermeersch, Yannick Schoepen.