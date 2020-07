Kontich werkt spaarkaartactie uit om plaatselijke middenstand te steunen: “Lokaal winkelen levert veel voordelen op” Ben Conaerts

02 juli 2020

19u08 4 Kontich Het gemeentebestuur van Kontich heeft een pakket aan steunmaatregelen klaar voor de plaatselijke middenstand. Zo wordt op woensdag 15 juli de spaarkaartactie ‘Winkel Hier!’ gelanceerd. Wie vaak lokaal shopt, doet daar zijn voordeel mee en maakt kans op een mooie prijzenpot.

Ieder Kontichs gezin ontvangt via het gemeentelijke infoblad van juli twee spaarkaarten. Daarop plakt de lokale handelaar per aankoopschijf van 10 euro een sticker. Zo’n volle spaarkaart kan vervolgens twee keer worden ingewisseld aan het onthaal van het gemeentehuis voor een Kontichbon ter waarde van 10 euro. Uit de ingediende spaarkaarten trekt het lokaal bestuur tijdens de braderij op 26 september nog eens 87 winnaars voor een extra prijzenpot ter waarde van 5.000 euro. De actie loopt van 15 juli tot en met 15 september.

Ademruimte

De spaarkaartactie kadert in de maatregelen van het gemeentebestuur om de lokale middenstand te ondersteunen. “We zijn onder de indruk van de manier waarop onze lokale handelaars zich hebben staande gehouden tijdens de coronacrisis”, zegt schepen van Lokale Economie Marleen Van den Eynde (N-VA). “Ze toonden zich veerkrachtig en creatief. Nu stellen we voor hen een pakket aan steunmaatregelen samen waarmee we hen wat meer financiële ademruimte kunnen geven. Met de spaarkaartactie willen we onze inwoners aanmoedigen om lokaal te winkelen.”

Een andere nieuwigheid die in het leven wordt geroepen, is de digitale bedrijvengids ‘Talkabout Kontich’. “Dat is een online platform dat meer zichtbaarheid moet geven aan onze handelaars”, vervolgt de schepen. “Het geeft een handig overzicht van de handelaars in de gemeente, biedt de mogelijkheid om een Kontichbon aan te kopen die bij deze handelaars kan gespendeerd worden en is te koppelen aan de eigen bedrijfswebsite en sociale media.

Twee maanden sluiting

Kunstfotografe Rita Vanmechelen is alvast blij met de steunmaatregelen. Ze is lid van de raad voor lokale economie en haar zaak Camera Obscura is een vaste waarde in de drukste winkelstraat van Kontich. “Eind dit jaar is mijn zaak 35 jaar open. Ik ben ze gestart op 30 november 1985. Sindsdien zag ik veel veranderen. Het was niet altijd gemakkelijk. Ook de coronacrisis was een uitdaging. Ik moest mijn zaak noodgedwongen twee maanden sluiten en sedert de heropening kan ik vanwege de veiligheidsvoorschriften slechts een beperkt aantal klanten fotograferen. Het is niet eenvoudig om steunmaatregelen te ontwikkelen waarmee iedereen tevreden is, maar de inspanningen die het lokaal bestuur doet om het ons als ondernemers gemakkelijker te maken, zijn lovenswaardig. Ik registreerde me dus voor de digitale bedrijvengids en hang de sticker in mijn etalage waarmee ik aantoon dat ik als lokale handelaar mee doe aan de spaarkaartactie ‘Winkel Hier!’.”