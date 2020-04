Kontich start met online buurtplatform Hoplr Ben Conaerts

17 april 2020

16u37 0 Kontich Ook Kontich gaat van start met het online burgerplatform Hoplr. Daarmee wil het gemeentebestuur de verbondenheid, interactie en sociale cohesie in deze coronatijden vergroten.

Met Hoplr kan enerzijds het gemeentebestuur zeer gericht communiceren naar specifieke wijken en dienstverlening zoals het zorgaanbod in de kijker zetten. Anderzijds kunnen ook buurtbewoners met elkaar in contact komen en elkaar helpen.

“We waren al eerder het Hoplr-platform aan het onderzoeken”, zegt schepen van Communicatie Luc Abrams (Open Vld). “Vanuit de wijkraad Kontich-Kazerne kwam tijdens deze coronacrisis toevallig de vraag om eventueel nu al een Hoplr-platform op te zetten. Dit bracht alles in een stroomversnelling.”

Infobrief

Het project begint met een proefperiode van zes maanden. “In het platform dat we als gemeentebestuur opstellen, nemen we hoe dan ook de wijkraad van Kontich-Kazerne op. Daarnaast stellen we de vraag uiteraard ook aan de dorpsraad Waarloos-Wildveld en aan de wijkwerking Altena. Momenteel bereiden we alles achter de schermen voor. Weldra valt in de deelnemende wijken een infobrief bij de mensen in de brievenbus. Die brief kadert het hele concept en vertelt hen hoe ze lid kunnen worden”, aldus Abrams.