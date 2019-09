Kontich schaart zich achter TruStone: “Geen natuursteen meer waarvoor mensenrechten werden geschonden” Ben Conaerts

20 september 2019

De gemeenteraad heeft beslist om zich aan te sluiten bij het initiatief TruStone. Dat is een samenwerking tussen de Vlaamse Natuursteensector en de Vlaamse overheid, die moet leiden tot een meer duurzame en verantwoordelijke productie en inkoop van natuursteen. Concreet zal de gemeente, wanneer er natuursteen wordt gebruikt bij openbare werken, voortaan een certificaat vragen van de aannemer en leverancier dat bewijst dat de geleverde natuursteen op duurzame wijze is vervaardigd, zonder de schending van de kinder- en mensenrechten.

“In de natuursteensector is in bepaalde landen jammer genoeg sprake van werkende kinderen, schendingen van mensenrechten en omstandigheden die zeer schadelijk zijn voor de gezondheid. Als er dan een initiatief genomen wordt door onze Vlaamse natuursteensector om dit een halt toe te roepen, vind ik het niet meer dan logisch dat we ons daar als gemeente achter scharen”, aldus schepen van Openbare Werken Willem Wevers (N-VA).