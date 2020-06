Kontich opent inschrijvingen voor nieuw vrijetijdsseizoen: “Nood aan afleiding is groot” Ben Conaerts

13 juni 2020

14u14 0 Kontich Kontich start op maandag 15 juni met de inschrijvingen voor het nieuwe vrijetijdsseizoen. Omdat er nog erg veel onzekerheid is over de activiteiten, wordt daarvoor een nieuw inschrijvingssysteem gehanteerd.

De inschrijvingen voor het nieuwe vrijetijdsseizoen verlopen dit jaar anders dan gewoonlijk. Door de coronamaatregelen is het namelijk onzeker of alle activiteiten kunnen plaatsvinden zoals voorzien. Activiteiten vinden misschien niet, gedeeltelijk of met een aangepast programma plaats. Daarom roept de vrijetijdsdienst een nieuw inschrijvingssysteem in het leven. Inwoners kunnen zich inschrijven zonder onmiddellijk een deelnemersbijdrage te moeten betalen. Van zodra er meer duidelijkheid komt, worden ze verder geïnformeerd.

Oppasdienst

In de nieuwe seizoensbrochure 2020-2021 ontdek je alvast alle activiteiten rond cultuur, sport, jeugd, de bibliotheek en de cursuswerking in de gemeente. De brochure bestaat deze keer niet alleen uit een programma, maar ook uit unieke kleurplaten van de Kontichse illustratrice Julie Vangeel. Een andere nieuwigheid is dat er elke maand een activiteit op maat van families wordt gepland. Daarbij wordt in sommige gevallen een oppasdienst voorzien met een ervaren babysit.

Boerenmarkt

“De samenstelling van deze brochure was een uitdaging”, erkent schepen voor Cultuur Karel Van Elshocht (Open Vld). “Maar de coronamaatregelen hebben ons niet weerhouden om weer een geslaagd vrijetijdsaanbod samen te stellen voor onze inwoners. Zij hebben nu meer dan ooit de nood aan wat afleiding en inspiratie om hun vrije tijd te vullen. Onder meer de Eco- en Boerenmarkt, het aperitiefconcert van ‘Por el amor de Dios’ en de lezing van prof. dr. Bruno De Wever lijken me echte aanraders.”

Inschrijven voor een activiteit kan via de dienst Vrije Tijd tijdens de openingsuren of via de webshop.