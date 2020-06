Kontich opent blokpunt voor studenten Ben Conaerts

01 juni 2020

15u15 0 Kontich Kontich opent op dinsdag 2 juni een bloklocatie in het Vrijetijdshuis De Brouwerij, het gebouw van de bibliotheek. Hogeschool- en universiteitsstudenten uit heel Kontich en Waarloos kunnen er terecht om er te studeren.

“Onze jeugdorganisaties vragen al langer naar een studeerplek en we namen deze actie dan ook op in onze meerjarenplanning”, zegt schepen van Jeugd Willem Wevers (N-VA). “Door de coronacrisis is het initiatief echter in een stroomversnelling gekomen en starten we er nu al mee. De studenten zijn nu al verscheidene weken geïsoleerd aan het werken online en thuis en snakken naar een gezamenlijke studieruimte.”

In de blokruimte kunnen tot 10 studenten tegelijkertijd studeren. Reserveren is wel verplicht en kan via de gemeentelijke website. Studenten kunnen er terecht van maandag tot vrijdag tussen 9 en 17.30 uur. Wifi en elektriciteit zijn beschikbaar. Eten is niet toegestaan in het blokpunt, drank van thuis mag wel worden meegebracht.

Voor alle praktische vragen kan je terecht bij uitwinkel@kontich.be of 03 450 78 32.