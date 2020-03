Kontich ondersteunt hulpbehoevende inwoners Ben Conaerts

25 maart 2020

15u24 0 Kontich Het gemeentebestuur steekt een tandje bij om haar kwetsbare en oudere inwoners te ondersteunen in coronatijden. Via de dienst Gezinszorg kunnen zij dezer dagen bijkomende zorghulp krijgen.

“De voorbije dagen hebben onze medewerkers reeds zo’n 400 kwetsbare inwoners opgebeld met de vraag of we hulp kunnen aanbieden”, zegt schepen van Welzijn Cindy Vanbaeden (N-VA). “Uiteraard zijn we al heel blij dat we deze mensen al telefonisch kunnen bereiken, maar we moeten ervoor zorgen dat we iedereen kunnen contacteren. Daarom zal elke burger de komende dagen een folder ontvangen in zijn brievenbus. Daarin delen we mee dat je via de dienst Gezinszorg bijkomende zorghulp kan verkrijgen. Heb je hulp nodig om boodschappen te doen, medicijnen te halen, geld af te halen, de hond uit te laten of heb je gewoon nood aan wat geruststelling of een babbeltje? Neem dan gerust contact op.”

Dat kan op het nummer van het Zorgloket, tel. 03 246 25 990, of per mail via zorg@kontich.be. Dankzij de vele vrijwilligers blijft het Zorgloket ook in het weekend tussen 9 en 17 uur bereikbaar.

Mondmaskers

Intussen wordt ook burenhulp zoveel mogelijk gestimuleerd. In het gemeentehuis en bij lokale handelaars zullen er kaartjes beschikbaar zijn die je kan gebruiken in je directe omgeving. Je kan een kwetsbare burger helpen door op het kaartje je gegevens in te vullen en aan hem te bezorgen. Het kaartje is ook digitaal beschikbaar op de gemeentelijke website.

Het gemeentepersoneel geeft zelf alvast het goede voorbeeld. “De voorbije weken heeft ons personeel zelf thuis mondmaskers gemaakt in het atelier van een van onze schoonmaaksters”, zegt Vanbaeden. “Een prachtig initiatief waardoor we onze dienstverlening op een veilige manier hebben kunnen verderzetten. We zijn iedereen die zijn steentje bijdraagt om deze crisis het hoofd te bieden ontzettend dankbaar.”