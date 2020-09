Kontich maakt zich op voor afgeslankte septemberkermis Ben Conaerts

24 september 2020

15u34 0 Kontich Kontich maakt zich op voor de septemberkermis, die van zaterdag 26 tot en met maandag 28 september het Gemeenteplein en het Sint-Jansplein zal inpalmen.

De julikermis en de Sint-Ritakermis moesten eerder door de coronacrisis worden afgeblazen, maar de septemberkermis gaat gewoon door. Het wordt wel een afgeslankte, coronaveilige versie, zonder randactiviteiten, zonder braderij en zonder jaarmarkt. Je moet anderhalve meter afstand houden, een mondmasker dragen en de aangeduide looprichting volgen. Op het Sint-Jansplein kan je een ingang vinden aan de varkensmarkt en ter hoogte van de Mechelsesteenweg. Op het gemeenteplein kan je een ingang vinden tussen de kerk en het oude gemeentehuis en aan het vernieuwde gemeentehuis.

De kermis is open op zaterdag en zondag van 13.30 tot 24 uur en op maandag van 12 tot 23 uur. Je mag kiezen wanneer je komt en hoelang je in een zone blijft. Er zal wel bijgehouden worden hoeveel aanwezigen er per locatie zijn. Er is een maximum van 400 personen inclusief kinderen per locatie. Indien dit maximum wordt overgeschreden, zal de toegang tijdelijk worden afgesloten.