Kontich koopt 22.000 mondmaskers: “Voor elke inwoner één exemplaar” Ben Conaerts

22 april 2020

15u37 4 Kontich Het Kontichse gemeentebestuur gaat voor al haar personeelsleden en voor alle inwoners van Kontich stoffen mondmaskers aankopen. De levering van de 22.000 maskers wordt half mei verwacht.

“Deze aankoop kadert in de komende exit-strategie”, zegt burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA). “Op dit moment weten we nog niet hoe die strategie er concreet zal uitzien, maar dat mondmaskers hier een wezenlijk deel van zullen uitmaken, staat vast. Daarom beslissen we nu al om mondmaskers aan te kopen. We willen de zekerheid hebben dat we iedere inwoner een exemplaar kunnen bezorgen.”

Concreet zullen er 22.000 stoffen, afwasbare, herbruikbare maskers worden aangekocht. De aankoop kost tussen de 40.000 en 50.000 euro en gebeurt via het mondmaskerinitiatief van de vzw Think Pink, die aan borstkankerbestrijding doet. “Dat zijn geen medische maskers waar ineens zomaar alles mee kan en alles mee is toegelaten”, weet Seldeslachts. “Wel bezorgen deze exemplaren enige bescherming voor jezelf en anderen.”

In de tweede helft van mei worden de maskers bij de mensen thuis bezorgd. Vrijwilligers zullen dan op pad gaan om in iedere brievenbus in Kontich het gepaste aantal exemplaren te bussen.