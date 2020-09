Kontich houdt nestkastenactie: “Vogels vinden alsmaar moeilijker huisvesting” Ben Conaerts

14 september 2020

14u35 0 Kontich Inwoners van Kontich kunnen bij de gemeente opnieuw nestkastjes bestellen. Je hebt de keuze uit drie verschillende mezenkastjes en één vleermuizenkastje.

“Onze vogels en vleermuisjes vinden steeds moeilijker huisvesting”, zegt schepen van Dierenwelzijn Marleen Van den Eynde (N-VA). “Boomholtes worden steeds zeldzamer en huizen worden steeds beter geïsoleerd. Door een nestkastje op te hangen, help je vogels en vleermuizen niet alleen aan een broedplaats, maar ook aan een schuilplaats tijdens koude en natte dagen.”

Het gemeentebestuur biedt daarom tot en met 30 oktober de mogelijkheid om een nestkastje te kopen aan een aantrekkelijke prijs. Je kan daarbij kiezen tussen drie verschillende mezenkastjes en één vleermuizenkastje. Je kan je kastje bestellen via de gemeentelijke website en het bestelformulier en betalingsbewijs bezorgen aan de dienst Omgeving via milieu@kontich.be. Het nestkastje kan op zaterdag 28 november tussen 13 en 15 uur worden afgehaald in het Serrecomplex Eric Van den Eynde in de Piersstraat 350.