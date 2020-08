Kontich heropent blokpunt voor studenten Ben Conaerts

25 augustus 2020

16u40 0 Kontich Kontichse studenten die in alle rust willen studeren voor hun tweede zit, kunnen daarvoor terecht in het blokpunt op het Sint-Jansplein.

Studenten met een tweede zit zijn intussen waarschijnlijk weer in de studieboeken gedoken. Om hen de kans te geven op een rustige plek te kunnen studeren, heeft het gemeentebestuur beslist het blokpunt op het Sint-Jansplein te heropenen. Je kan er met maximaal tien studenten terecht van 9 tot 17.30 uur.

Reserveren is verplicht en kan via deze website. Meer info is te vinden op deze website.