Kontich bereidt zich voor op heropening winkels: “Meldingsborden en pijlen geven looprichting aan” Ben Conaerts

08 mei 2020

13u32 0 Kontich Het gemeentebestuur van Kontich bereidt zich voor op de heropening van de plaatselijke winkels. Zo wordt de komende dagen ondersteunende signalisatie aangebracht om het winkelen veilig te laten verlopen.

“In de Mechelsesteenweg en de Molenstraat brengen we meldingsborden en richtingpijlen op het voetpad aan”, zegt schepen van Mobiliteit Willem Wevers (N-VA). “Voor voetgangers voorzien we immers een aanpassing in de verkeersstroom. Shoppers moeten op het voetpad aan de rechterzijde wandelen. Dat betekent dat ze steeds rechts de winkel indraaien en in de rechtse richting de winkel verlaten. Als ze de straat oversteken, moeten ze de linkse richting uitwandelen. Voor motorvoertuigen en fietsers verandert er niets en blijft de huidige verkeerssituatie van kracht.”

Met deze maatregelen wil het gemeentebestuur de lokale handelaars ondersteunen bij de heropstart en de inwoners voorzien van veilige winkelstraten. “De bedoeling is om het winkelen zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen”, zegt schepen voor Lokale Economie Marleen Van den Eynde (N-VA). “De gewijzigde situatie wordt geëvalueerd en bijgestuurd. Als er vanuit de federale overheid nog bijkomende richtlijnen zouden volgen, volgen we die ook op.”