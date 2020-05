Kontich annuleert aantal gemeentelijke zomeractiviteiten, ook jaarmarkt onder voorbehoud Ben Conaerts

11 mei 2020

18u14 0 Kontich Het gemeentebestuur heeft beslist een aantal zomeractiviteiten af te gelasten wegens de coronamaatregelen. Het gaat onder meer om Kontich Zingt en Bier met streken.

“De zomermaanden zijn traditioneel erg levendige maanden in Kontich, bol van de activiteiten en evenementen. Helaas moeten we een aantal evenementen annuleren omdat we niet aan de geldende veiligheidsvoorschriften kunnen voldoen of omdat de activiteiten in kwestie beschouwd worden als massa-evenement”, zegt schepen van Feestelijkheden Luc Abrams (Open Vld).

Concreet gaat het om de Feestzitting op 3 juli, Kontich Zingt op 5 juli, de veeprijskampen en paardenkoersen op 7 juli en Bier met streken op 4 en 5 juli. Ook enkele samenwerkingsevenementen, zoals de Opentuindag op 7 juni en de korte ketenmarkt op 21 juni, gaan niet door.

Onder voorbehoud

Daarnaast zijn er nog verschillende gemeentelijke evenementen en evenementen van derden die tot nader order wel plaatsvinden onder voorbehoud, maar mogelijk nog worden geannuleerd. Het gaat dan onder meer om de orgelfietstocht op 21 juni, de tentfuif Zomerbos op 21 juni, de jaarmarkt op 7 juli, de julikermis en de Eco- en boerenmarkt op 30 augustus.

“We hopen uiteraard om toch zoveel mogelijk evenementen te laten plaatsvinden, mits respect voor de geldende veiligheidsmaatregelen”, zegt Abrams. “Toch is het niet uitgesloten dat we ook deze evenementen zullen moeten afgelasten.”