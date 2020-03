Koninklijke Toneelkring Willen is Kunnen viert 20 jaar jeugdtheater Marc Ceulemans

02 maart 2020

20u32

Bron: J.O. 0

In de annalen van de Koninklijke Toneelkring Willen is Kunnen die gesticht in 1874, duikt een merkwaardige datum op, namelijk 20 April 2000. Toen brachten zij voor ’t eerst een musical ten tonele- met en voor- kinderen. Deze heugelijke gebeurtenis wordt gevierd met het bekende sprookje ‘Kleren…Keizer’, dat in het weekeinde van 14 en 15 maart wordt opgevoerd.

Na het verdwijnen van de groep ‘Radeske’ in Sint-Rita, ontbrak elke vorm van jeugdtoneel in het dorp. Er werd toen afgestapt van de traditie om jaarlijks twee producties voor volwassenen te brengen.

Wegens het grote acteursbestand, kwam niet iedereen elk jaar aan de bak. Daarom bracht een co-productie van jongeren met volwassenen de oplossing. In de Abraham Hans school, nu A-Ha! School, werd de musical “Junglebook” gecreëerd!

Er kwamen vijf uitverkochte voorstellingen met 23 acteurs. Een jungleorkest met djembé, gitaar en synthesizer begeleidde de “life” gezongen liedjes. Vijf grimeuses, extra naaisters , negen danseresjes van “Arte Ritmica” onder leiding van L. Finé en zangcoach Ann Van Den Broeck, werden ingehuurd voor deze vijf mega producties. De opvoeringen onder leiding van Jaklien Onzia verliepen meestal in de grote parochiezaal. Bij ‘Pipi Langkous’, ‘De Tovenaar van Oz’,’Belle en het Beest’ en anderen, werden scouts en schoolkinderen op de zijtafels gezet wegens plaatsgebrek.

In 2010, onder Vera Van Den Wijngaert werd gekozen, om met ‘de Talatat van Ahmedat’ uitsluitend met jeugd te werken. Er kwam extra jongerenbegeleiding en initiaties. Producties met mooie zelfgemaakte kledij, fijne decors en enthousiaste twaalfplussers volgden met ‘Avontuur van een clown” , ‘Lang en gelukkig”, ‘ Dwerg en de 7 Witjes’, ‘Avontuur op Edraa’ en anderen.

Dit jubileumjaar komen er terug volwassenen voor in ‘Kleren… Keizer’, een sprookje van Jos Dom en Bart Bracke onder leiding van Anneliese De Boeck. Het is bekende verhaal over Keizer Narcissus maar wel in een apart kleedje gestoken, met 11 acteurs.

Liefst vier taaie actrices en twee techniekers uit 2010, stappen mee in het verhaal. De opvoeringen vinden plaats op vrijdag 13 en zaterdag 14 maart om 19.30 uur. Op zaterdag 14 en zondag 15 maart zijn er ook opvoeringen om 14.30 uur. Die vinden plaats in de A-Ha! School. Ingang via de Schoolstraat. Reserveren via het tel. nummer 03/457 41 64 na 17 uur of via www.toneelwilleniskunnen.be