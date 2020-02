Koning Filip maakt tijd om leerlingen van het Sint-Jozefinstituut te ontvangen Marc Ceulemans

20 februari 2020

Ondanks zijn drukke bezigheden met het vormen van een nieuwe regering, heeft koning Filip vandaag toch nog tijd gevonden om de leerlingen van 5 Wetenschappen-Wiskunde van het Sint-Jozefinstituut op het Koninklijk Paleis te ontvangen. De leerlingen kregen de gelegenheid om met koning Filip een gesprek te voeren over thema’s die hun nauw aan hart liggen. De leerlingen waren erg onder de indruk. Voor hen was een fijne en indrukwekkende ontmoeting.

“Aangekomen op het Paleis werden de erehekken omstreeks half 10 voor ons geopend door de politie. We mochten langs de bekende kasseien naderen tot aan het paleis waar een vrouwelijke bode ons opwachtte. Daar werden we ontvangen in het paleis en langs de eretrap naar het wit salon gebracht waar we mochten plaatsnemen in een mooie cirkel met 14 plaatsen. Nadat we iets te drinken kregen, ging de bode de koning halen en deze vervoegde ons omstreeks 10 uur.”

“We bespraken allerlei thema’s met de vorst, die zelf ook vragen stelde of op bepaalde onderwerpen dieper in ging. Nadien vroeg de koning plots of wij ook graag het paleis wilden bezichtigen. De secretaris antwoordde dat dat niet voorzien was maar toch nam de koning ons mee naar de troonzaal, de spiegelzaal en tot slot ook zijn eigen persoonlijk bureau. Daar namen we afscheid van de koning”, klinkt het bij de enthousiaste leerlingen.

Thema’s die met de Koning werden besproken

Hoe slaagt u er in een mooi evenwicht te vinden tussen uw vaderschap en de koninklijke functie? Hoe ziet een werkdag van de koning er uit? Schrijft u zelf uw speeches? Gaat u zelf stemmen bij de verkiezingen? Wie neemt uw taken over als u ziek bent? Ligt u soms wakker over de toekomst van het land? Wat ziet u zelf als uw moeilijkste opdracht als koning? Wat is het meest bijgebleven moment uit uw koningschap sinds 2013? Ging u zelf graag naar school? Welke eigenschap(pen) bewondert u in uw dochter? Wat is volgens u een belangrijke eigenschap of kwaliteit van een koning? Naar welke (historische) (Belgische) (familie)figuur kijkt u op en waarom? Leest u vaak boeken en zo ja, wat zijn uw favoriete onderwerpen?

Dat waren de vragen die aan de Koning werden gesteld en waarop de leerlingen een passend antwoord op kregen.