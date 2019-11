Komt trucktankstation in de Mouterij er toch? Transportbedrijf Jost dient nieuwe aanvraag in Ben Conaerts

19 november 2019

16u24 0 Kontich Het transportbedrijf Jost & Cie heeft een nieuwe aanvraag ingediend voor de bouw van een tankstation voor trucks in de Mouterij. Een eerdere aanvraag werd in mei nog geweigerd na negatief advies van het Kontichse gemeentebestuur.

Jost NV heeft opnieuw een aanvraag ingediend voor de bouw een tankstation in de Mouterij. Het gaat om een tankstation waar trucks LNG, diesel, gasolie en AdBlue kunnen tanken. Het bijhorende openbaar onderzoek loopt nog tot en met 13 december 2019.

Ongerustheid

Eerder dit jaar diende het transportbedrijf ook al een aanvraag voor een tankstation in, maar dat leidde tot grote ongerustheid bij heel wat buurtbewoners. Zij vreesden verkeersblokkeringen en extra files op de kruispunten Ferdinand Maesstraat-N1 en Michel Geysemansstraat-Mouterij. Uiteindelijk werd de aanvraag geweigerd na een negatief advies van het gemeentebestuur.

Nieuwe elementen

Bij het buurtcomité wordt afwachtend gereageerd op de nieuwe aanvraag. “We willen eerst het dossier inkijken voor we beslissen of we eventuele acties zullen ondernemen”, klinkt het. “We vermoeden dat er een aantal nieuwe elementen in het dossier zullen zitten, daar willen we ons eerst in verdiepen. Positief is wel dat er deze keer een informatievergadering wordt georganiseerd voor de buurtbewoners. We hopen daar op een grote opkomst, want het is dé kans voor iedereen om zijn stem te laten horen.”

De informatievergadering vindt plaats op donderdag 28 november om 19 uur in zaal Berkenhof.