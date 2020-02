Kippenvelmoment in The Voice Kids: Fleur (14) zingt voor mama die kanker overwon Ben Conaerts

20 februari 2020

13u00 0 Kontich De 14-jarige Fleur Dierckx uit Kontich zorgt voor een emotioneel moment in ‘The Voice Kids’. Ze brengt er een nummer ter ere van haar mama Heidi, die kanker heeft overwonnen.

“Ik ben dol op zingen en ben een trouwe kijker van ‘The Voice Kids’”, zegt Fleur. “Daarom wou ik heel graag zelf eens meedoen aan de zangwedstrijd. Ik had voor mijn auditie vijf liedjes op het oog, maar uiteindelijk heb ik gekozen voor een lied met een persoonlijke betekenis: ‘Miracle’ van Ilse DeLanghe, de lievelingszangeres van mijn mama. Zij heeft anderhalf jaar geleden kanker gehad. Dat zij genezen is, is een wonder. Ik heb dit nummer dan ook speciaal voor haar gekozen.”

De keuze maakt mama Heidi Smets ontzettend blij. “Als je dochter meedoet aan ‘The Voice Kids’, ben je sowieso al heel trots. Dat ze dan nog eens dat nummer wil zingen van jouw lievelingszangeres, dat maakt je als ouder alleen maar trotser.”

Countryliedjes

Voor Fleur, die in het tweede jaar Sociaal-Technische Wetenschappen zit in het Sint-Norbertusinstituut in Duffel, is het de eerste keer dat ze meedoet aan een zangwedstrijd. “Ik heb nog nooit voor zo veel mensen opgetreden, ik heb zelfs nog nooit zangles gevolgd. Ik zing gewoon thuis, vooral countryliedjes of liedjes van David Bowie en Robbie Williams. Maar het is wel een droom om later professioneel zangeres te worden.”

‘The Voice Kids’ is vrijdag om 20.40 uur te zien bij VTM.