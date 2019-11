Kinderen van bankmedewerkers zorgen voor recordverkoop voor Rode Neuzen Dag in Belfius Mortsel-Kontich Redactie

26 november 2019

17u30 0 Kontich Uit de cijfers die Belfius vrijgaf over de verkoop van Rode Neuzen en Rode Neuzen-gadets in hun kantoren, bleek de kantorenzone Mortsel en Kontich wel erg goed te scoort. Een record aantal Rode Neuzen en -gadgets vlogen er over de toonbank en zo belandden de kantoren in de top 5 van best verkopende kantoren in Vlaanderen. De reden? Niet alleen de kantoormedewerkers, maar ook hun kinderen zetten hun schouders onder de verkoop!

De mooie cijfers die de Belfius-kantorenzone Mortsel en Kontich haalde, maakte ons nieuwsgierig. Wij vroegen om uitleg bij kantoormedewerkster Kizzy Swartenbroeckx. “Wij hebben alles te danken aan de kinderen van het kantoor”, vertelt Kizzy. “Uiteraard wilden we met onze kantorenzone het prachtige initiatief steunen. Het mentale welzijn van onze jeugd is bijzonder belangrijk en is een thema waarbij iedereen in onze CVBA zich betrokken voelde.”

Kinderen voor Rode Neuzen Dag

“Toen ik zelf met een doos Rode Neuzen thuiskwam van mijn werk, vroegen mijn dochters, Maxile en Mayene, waarom ik die doos bij had. Ik legde uit dat ons kantoor meedoet met Rode Neuzen Dag en hiervoor Rode Neuzen en -gadgets verkoopt. Ze waren meteen enorm enthousiast en stelden meteen zelf voor om neuzen te verkopen. Ze kennen de doelstellingen van Rode Neuzen Dag -het fysieke, mentale en sociale welzijn van jongeren verbeteren- en staan voor de volle 100 procent achter die doelstelling. Het spreekt jonge meisjes aan hé, ze kennen allebei leeftijdsgenootjes die met die problemen te maken krijgen. Samen met een groep vrienden, een mix van verschillende leeftijden, trokken ze de straat op om Rode Neuzen en -gadgets te verkopen. Tijdens de verkoop droegen ze zelf ook Rode Neuzen”, vertelt Kizzy.