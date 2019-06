Kinderen bepalen mee hoe nieuwe speeltuin aan ‘t Wisterke eruit zal zien Marc

24 juni 2019

09u48 6 Kontich Alle kinderen uit Waarloos worden woensdag 26 juni om 15 uur uitgenodigd achter de kinderopvang ’t Wisterke, waar ook het speelterrein zal komen. Daar krijgen zij inspraak over de toekomst van een eigen speeltuin. ’t Wisterke bevindt zich aan de Beekboshoek in Waarloos.

“Wie kan er nu beter inschatten wat het leukste is om te spelen, dan de kinderen zelf? We hebben op deze manier van werken al een aantal heel leuke en positieve ervaringen. Daarom gaan we verder op de ingeslagen weg”, zegt schepen van Jeugd Willem Wevers (N-VA).

De meerderheidspartijen N-VA en Open Vld beloofden tijdens hun verkiezingscampagne om zwaar te investeren in Waarloos en zetten hiermee blijkbaar een eerste belangrijke stap. “We maken 70.000 euro vrij voor de nieuwe speeltuin achter ‘t Wisterke. Daarmee zal het de tweede grootste speeltuin van Kontich en Waarloos worden”, aldus Willem Wevers.

Opening: lente 2020

Ook ouders en grootouders zijn welkom. De kinderen kunnen laten weten welke speeltoestellen ze zeker willen zien verschijnen in Waarloos. Daarmee gaat het gemeentebestuur dan aan de slag, om hun wensen zoveel mogelijk te verwerken in de opdracht voor speeltuinontwerpers.

Wevers hoopt eind 2019 met de aanleg van de speeltuin te kunnen starten. Het is in elk geval de bedoeling dat de kinderen ten laatste in de lente van 2020 kunnen genieten van de nieuwe speeltoestellen.