Kevin (38) strijdt mee om titel van Robinson 2020: “Beter geslapen op het strand dan in mijn eigen bed” Ben Conaerts

16 januari 2020

12u55 0 Kontich Kevin Van Goethem (38) is een van de acht Vlamingen die straks te zien zijn in het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson. De Kontichse steward is al jarenlange fan van het programma en zag met zijn deelname al een droom in vervulling gaan. “Ik zie er misschien niet uit als de typische Robinsonkandidaat, maar mensen onderschatten me vaak.”

Acht onbekende Belgen en acht onbekende Nederlanders gaan in Expeditie Robinson 32 dagen lang de bikkelharde strijd aan met zichzelf, elkaar en de natuurelementen op een onbewoond eiland. Een van hen is Kevin Van Goethem, een 38-jarige steward uit Kontich. “Ik ben al járen een trouwe kijker van Expeditie Robinson, vooral de Australische en Amerikaanse versies. Het is fascinerend om te zien hoe mensen kunnen veranderen als er een flink geldbedrag op het spel staat. Zelf eens meedoen stond dan ook ergens bovenaan mijn ‘bucket list’.”

Evenwicht en kracht

Het scheelde niet veel of Kevin was er de vorige editie al bij. Toen moest hij het in de Vlaamse selectie echter net afleggen tegen danser Thomas. “Ik kreeg toen het advies om het nog eens te proberen bij een volgende editie, dus dat heb ik ter harte genomen. Ik had eigenlijk vooraf wel een beetje het gevoel dat ik er deze keer wél zou kunnen bij zijn en heb me dan ook goed op het hele avontuur voorbereid. Zo heb ik extra getraind op evenwicht en kracht en ben ik gaan opzoeken welke planten eetbaar zijn, hoe je een kamp bouwt en hoe je vuur maakt met bamboe. Ja, Als ik een doel voor ogen heb, dan ga ik er helemaal voor.”

Mensen maken heel vaak de fout van mij te onderschatten. Soms doe ik mezelf dommer voor dan ik werkelijk ben, omdat ik heb geleerd dat je op die manier meer gedaan Kevin Van Goethem

Onderschatting

Kevin ziet er misschien niet meteen uit als de typische grote, stoere Robinsonkandidaat, maar precies dat kan in zijn voordeel uitdraaien. “Mensen maken heel vaak de fout van mij te onderschatten”, legt hij uit. “Soms doe ik mezelf dommer voor dan ik werkelijk ben, omdat ik heb geleerd dat je op die manier meer gedaan krijgt. Elke proef die ik kan meedoen, doe ik ook daadwerkelijk mee. Ik had vooraf geen schrik voor de proeven. Als ik ergens voor vreesde, was het of ik goed in groep zou liggen.”

Rustpauze

Over de uitkomst van zijn deelname mag Kevin natuurlijk nog niets prijsgeven. Maar dat het een verrijkende ervaring is geweest, staat voor hem buiten kijf. “Ik heb heel veel over mezelf geleerd en denk wel dat ik erdoor ben gegroeid als mens. Luxe en comfort heb ik op het eiland niet echt gemist. Integendeel, ik vond het net een verademing de drukte van het dagelijkse leven te kunnen achterlaten en niet voortdurend bereikbaar te moeten zijn. Ik kan heel sociaal zijn, maar ik ben iemand die soms ook eens zo’n rustpauze nodig heeft en daar kan dat. Eerlijk gezegd heb ik beter geslapen op het strand dan in mijn eigen bed.” (lacht)

Mooie emoties

Als VIER op donderdag 23 januari de eerste aflevering van Expeditie Robinson 2020 uitzendt, zit Kevin sowieso voor de buis. “Samen met vrienden en familie ga ik het op de voet volgen”, neemt hij zich voor. “Ik vind het raar om mezelf op tv terug te zien – vooral om mijn stem te horen – maar het brengt wel mooie herinneringen en emoties terug. Ik denk wel dat de mensen die me in het echt kennen, me ook op tv zullen herkennen. Ik heb geen rolletje gespeeld en ben altijd mezelf gebleven. Of ik de wedstrijd zou winnen, was voor mij minder belangrijk. ‘It’s the journey that counts, not the destination’. En Expeditie Robinson was voor mij een onvergetelijke ‘journey’.”

Expeditie Robinson is vanaf donderdag 23 januari om 20.35 uur te zien op VIER.