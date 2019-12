Kerstdrink met Europees parlementslid Assita Kanko Marc Ceulemans

10 december 2019

11u59 2

Op vrijdag 20 december vanaf 20 uur organiseert de plaatselijke afdeling van N-VA een kerstdrink voor de inwoners van Kontich en Waarloos. Gastspreker is Europarlementslid Assita Kanko. Het is de bedoeling om samen een hapje en een drankje het jaar 2019 af te sluiten en te klinken op het nieuwe jaar. Het evenement vindt plaats in het cultuurpunt Altenakapel, Antwerpsesteenweg 79 Kontich.