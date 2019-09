Kelly en Elise helpen je aan gepersonaliseerde gifts Marc Ceulemans

05 september 2019

18u06 0

Zaakvoerster Kelly Van Cleynenbreugel (37) van ‘Letters & Co’ en Elise Robeers (31) van de ‘Kletskop’ gespecialiseerd in grafische ontwerpen, gaan onder het motto ‘wees origineel, wees jezelf’ samen werken. Sinds kort kan je zelfgedrukte en gepersonaliseerde rompers, T-shirts, rugzakken en andere zaken bestellen in de buurtwinkel ‘Letters en Co’ in Waarloos, Ferdinand Maesstraat 50.

In februari 2019 werd dagbladhandel ‘Letters & Co’ met succes omgevormd tot een heuse buurtwinkel. Kelly staat nog steeds open voor fijne en goede ideeën om het assortiment in haar winkel te verbeteren en uit te breiden.

“Een tijdje geleden kwam de jonge onderneemster Elise met een fantastisch idee in mijn winkel. Elise is naast leerkracht in het Sint-Ritcollege ook grafisch vormgeefster. Ze specialiseerde zich in het uitwerken van designs die ze op rompers, t-shirts, rugzakken en andere voorwerpen zelf drukt, zowel in zeefdruk als in flex-druk. Ze maakt niet alleen haar eigen ontwerpen maar werkt ook ideeën van de klant uit”, weet Kelly.

“Ik was meteen enthousiast na het bekijken van de ontwerpen van Elise op haar instagram ‘Kletskop.eu’. Dit is namelijk helemaal de stijl waarvan ik houd. Elise kon me overtuigen nadat ik haar vol passie over haar werk hoorde vertellen. Wij spraken snel af om een voorstel uit te werken. En het resultaat mag gezien worden. Klanten die hun ogen de kost gaven, zagen reeds draagzakken en rompertjes in mijn buurtwinkel hangen”, merkt Kelly fijntjes op.

Onder de leuze ‘vrouwen aan de macht’ gaan ze verder. Klanten kunnen ook gepersonaliseerde rugzakken en andere kledij bestellen. Indien je geïnteresseerd bent, spring dan gerust even binnen in de buurtwinkel, Ferdinand Maesstraat 50 Waarloos. Kelly en Elise bekijken dan je voorstel. Meer info op de Facebookpagina ‘Letters en Co’ en via www.facebook.com/Kletskop