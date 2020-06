Kauwlei tot 10 juli enkelrichting door saneringswerken Ben Conaerts

30 juni 2020

17u19 0 Kontich De saneringswerken in de Kauwlei zijn van start gegaan. De werken zullen tot vrijdag 10 juli in beslag nemen. Tot dan geldt er uitzonderlijk enkelrichtingsverkeer in de straat.

Van 29 juni tot en met 10 juli vinden er werkzaamheden plaats in de Kauwlei. Concreet gaat het om de sanering van de gasleiding. Deze is aan vervanging toe en maakt plaats voor een nieuw exemplaar. De werken zouden aanvankelijk starten op 22 juni, maar door onvoorziene omstandigheden is men pas deze week van start kunnen gaan. De voorziene einddatum van 1 juli blijft wel ongewijzigd.

De werkzaamheden vinden plaats aan de straatzijde met de oneven huisnummers. Omdat deze zijde van de straat ingericht is als werkzone, geldt er uitzonderlijk éénrichtingsverkeer in de Kauwlei, van de Ooststatiestraat naar de Kapelstraat. Motorvoertuigen kunnen een omleiding volgen van de Liersebaan over de Lintsesteenweg en het Stationsplein naar de Ooststatiestraat. Voor voetgangers en fietsers wordt in de Kauwlei zelf maximale doorgang voorzien.