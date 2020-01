K. Kontich FC moet afscheid nemen van ex-speler Jef Gysels Marc Ceulemans

08 januari 2020

13u04 6 Kontich Het bestuur van voetbalclub K. Kontich FC kreeg het droevige nieuws dat hun ex-speler Jef Gysels op 70 jarige leeftijd op 4 januari in het ziekenhuis Sint-Augustinus is overleden.

“Jef was nog steeds een graag geziene gast. Niet alleen als ex-speler, maar ook als uitbater van het hamburgerkraam en van tal van andere activiteiten, waarvoor hij zich inzette. Als uitbater van het supporterslokaal De Zwaluw zorgde hij voor talrijke vreugdevolle momenten”, klinkt het bij het bestuur van K. Kontich FC, dat tevens de nabestaanden van Jef en in het bijzonder zijn echtgenote Paula en dochter Iris heel veel sterkte toewenst in deze moeilijke periode.

De afscheidsplechtigheid van Jef Gysels vindt plaats op zaterdag 11 november in zaal de Jachthoorn, Doornstraat 11 Kontich.