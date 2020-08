Julie (30) maakt illustraties voor nieuw jeugdboek Ben Conaerts

07 augustus 2020

17u22 0 Kontich Fans van de Kontichse illustratrice Julie Vangeel kunnen weer naar de dichtstbijzijn-de boekenwinkel snellen. Samen met schrijfster en kinderpsychologe Marjan Gerarts maakte ze ‘Het grote boek van mij’, een boek boordevol tips en opdrachten om jezelf beter te leren kennen.

Julie Vangeel is pas 30, maar haar illustraties zijn nu al te bewonderen in vier boeken. Haar jongste wapenfeit ligt nu in de boekhandel en werd gemaakt samen met schrijfster en kinderpsychologe Marjan Gerarts. Marjan zorgde voor de inhoud, terwijl Julie er in haar herkenbare stijl passende tekeningen bij maakte.

“‘Het grote boek van mij’ is geschreven om kinderen dingen te doen ervaren en te laten luisteren naar hun buikgevoel”, zegt Marjan. “Met allerlei tips en opdrachten wil ik hen helpen ontdekken wat hun intuïtie hen zegt en hen helpen daarop te vertrouwen, in plaats van het pad te volgen dat voor hen wordt uitgestippeld.”

“Ik heb geprobeerd om een evenwicht te vinden tussen fantasierijke tekeningen en meer ondersteunende realistische tekeningen”, legt Julie uit. “Het is natuurlijk anders om illustraties te maken voor een prentenboek. Daar is meer ruimte voor illustraties en kan ik er nog meer details in verwerken. Hier gaat het vaker om strooitekeningen, maar ook daarbij laat ik mijn fantasie de vrije loop.”

Mogelijk verschijnt er later dit jaar nog werk van Julie in de boekhandels. “Ik ben nu bezig aan een kattenboek, met allerlei tekeningen van katten”, glimlacht ze. “Ik ben zelf nogal een kattenmens, net als de uitgeefster waar ik voor dat boek mee samenwerk . Op die manier is de bal aan het rollen gegaan. Bedoeling is om het boek in december uit te brengen.”

‘Het grote boek van mij’ is verschenen bij Lannoo en kost 14,99 euro.