Exclusief voor abonnees Jubileum van café De Wipschutter krijgt zwarte rand na overlijden uitbater: “Het feest moet doorgaan. Dat zou Michiel zelf ook gewild hebben” Ben Conaerts

28 januari 2020

16u57 0 Kontich Café De Wipschutter viert op zaterdag 1 februari zijn tiende verjaardag. Maar wat een spetterende avond had moeten worden, heeft na het overlijden van uitbater Michiel Claus (34) een pikzwarte rand gekregen. Toch zal het feest – al ruim drie weken uitverkocht – sowieso doorgaan. “Dat is wat Michiel zelf gewild zou hebben”, zegt mede-uitbater en beste vriend Steven van Crombruggen (39).

Het is precies tien jaar geleden dat Michiel Claus, toen amper 24, het bekende café De Wipschutter overnam. Sindsdien is de reputatie van de dorpskroeg alleen maar de hoogte in geschoten. Muziekoptredens, comedyavonden, workshops, feestjes: alles waar Michiel mee zijn hand in had, daar kwam de massa op af. Het tienjarige jubileum van De Wipschutter, op zaterdag 1 februari, had dan ook een absoluut hoogtepunt moeten. Het evenement kan uitpakken met dj’s als Yves Deruyter, Jan Vervloet en Da Rick en is al ruim drie weken uitverkocht. Meer dan 600 man dat uit de bol gaat in de Magdalenazaal, om de verjaardag van zíjn café te vieren: Michiel keek er al weken naar uit. Maar vorige week sloeg opeens het noodlot toe: Michiel werd op weg naar huis aangereden in Edegem en overleed een dag later in het Universitair Ziekenhuis.

