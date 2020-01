Joyce organiseert singles event om moeder Marina (61) te koppelen: “Hij hoeft écht geen wit paard te hebben” Ben Conaerts

21 januari 2020

12u16 0 Kontich Marina De Busschere (61) is al vijftien jaar single en datingapps en -sites bieden geen soelaas. Dus vat haar dochter Joyce zelf maar de koe bij de hoorns. Op zaterdag 1 februari organiseert ze onder de noemer ‘Koffie & Koo’ een bijeenkomst voor vrijgezelle 50-plussers. “Ik wil mijn moeder het gevoel geven dat ze niet alleen is in haar situatie.”

Voor Joyce is het duidelijk: haar moeder Marina is al veel te lang alleen. Ze komt de ware Jacob maar niet tegen en ook datingapps en -sites leveren niks op. Dus wil Joyce zelf de koe bij de hoorns vatten en een droomprins voor haar moeder zoeken. “Mijn moeder had onlangs een eenzaam momentje”, vertelt Joyce. “Dus heb ik op Facebook rondgevraagd of er verenigingen bestaan voor leuke vrijgezelle 50-plussers. Ik kreeg veel reacties van mensen die in precies hetzelfde schuitje zitten als mijn moeder. Ze worden al een jaartje ouder, maar ze zoeken nog een maatje om leuke dingen mee te doen. Dus dacht ik: waarom zet ik geen evenement op poten om al die mensen samen te brengen?”

Goeie babbel

Dus organiseert Joyce op 1 februari de eerste editie van ‘Koffie & Koo’, een bijeenkomst voor vrijgezelle 50-plussers in wijn- en brunchbar François. “Ik wou het eerst in mijn eigen woonkamer organiseren, maar de belangstelling is zo groot dat ik maar een andere locatie heb gezocht. De bedoeling is om er een gezellig samenzijn van te maken met een lekker drankje en een goeie babbel. Voor een goed begrip: daar hoeven niet noodzakelijk relaties uit voort te komen. Ik wil mijn moeder vooral het gevoel geven dat ze niet alleen is in haar situatie. Ik zou het al heel goed vinden als ze wat nieuwe mensen ontmoet. Als het een succes blijkt, kan er zeker een volgende editie komen.”

Wit paard

Voor de twijfelaars wil Joyce als een volleerd koppelaarster haar moeder nog wel even kort voorstellen. “Ze heet Marina De Busscher, is 61, woont in Edegem en heeft twee dochters. Ze is echt een supertoffe, lieve, gevoelige vrouw. Na haar scheiding heeft ze nog één relatie gehad, maar intussen is ze al zo’n vijftien jaar vrijgezel. Ze heeft echt wel nood aan een kameraadje om eens mee te babbelen of mee weg te gaan. Alleen durft ze niet zo goed de eerste stap te zetten. Ze zet zichzelf al te vaak op de tweede plaats. Hij hoeft echt geen wit paard te hebben of in een paleis te wonen. Zo veeleisend is mijn moeder heus niet.”

‘Koffie & Koo’ vindt plaats vanaf 15 uur in wijn- en brunchbar François. Vrijgezelle 50-plussers die willen deelnemen, kunnen altijd een mailtje sturen naar koffiekoo@gmail.com. De toegang is gratis.