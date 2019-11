Jost dient nieuwe vergunningsaanvraag in voor bouw tankstation Marc Ceulemans

26 november 2019

14u00

Bron: Marc De Roeck 0 Kontich Nadat de gemeenteraad de vorige aanvraag voor een vergunning voor het bouwen van een tankstation door Jost & Cie NV, heeft geweigerd, heeft de firma een aangepast dossier bij de gemeente ingediend.

NV Jost wil aan het terrein aan de Mouterij een tankstation bouwen, waar ook LNG kan getankt worden. LNG staat voor Liquefied Natural Gas, vloeibaar gemaakt aardgas. Dit is een milieuvriendelijke, veilige en voordelige energiebron voor gebruik binnen de industrie, de landbouw en de transportsector.

Jost vroeg in zijn eerste vergunning bijkomende ontsluitingswegen wat volgens het gemeentebestuur voor verkeersoverlast zou zorgen. Ook de omwoners waren hiervoor bevreesd. Een van wegen liep over gemeentegrond waardoor de gemeente bevoegd was om de vergunning af te leveren.

In de nieuwe aanvraag vallen deze wegen weg. De wijziging houdt in dat de bestaande ontsluitingen van het perceel gebruikt zouden gaan worden. Hierdoor dient het dossier niet meer ter goedkeuring naar de gemeenteraad gebracht te worden.

Langere afslagstrook

Voor het overige wijzigt er inhoudelijk niets aan het dossier. De argumenten van het bestuur zijn ook op voorliggende aanvraag van toepassing. Mogelijk zal er op basis van een overleg met afdeling Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid gevraagd worden aan de deputatie om voorwaarden/lasten te koppelen aan de eventuele vergunning, zoals een langere afslagstrook op de N1.

Bezwaren of opmerkingen kunnen per aangetekend schrijven tot 13 december worden ingediend. Of digitaal omgevingloket.be en via het elektronisch loket van de gemeente Kontich.be/openbaar onderzoek – e-formulier.

Het nieuwe dossier wordt op de infovergadering nu donderdag voorgesteld in zaal Berkenhof in Waarloos.