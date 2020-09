Jordi Kreydt helpt Kontich aan eerste zege: "Hopelijk vertrokken voor mooi seizoen" Kristof Gabriels

20 september 2020

22u23 0 Kontich Jordi Kreydt en eersteprovincialer Kontich hebben de pijnlijke 0-1-nederlaag op de openingsspeeldag tegen Geel doorgespoeld met een vlotte 0-3-zege zaterdag op het veld van Zoersel.

Ondanks een prima voorbereiding ging de competitie-opener vorige week thuis tegen Geel nipt verloren. “We speelden nochtans zeker geen slechte match, maar we hebben onze kansen niet afgemaakt”, vertelt Kreydt. “Bovendien mag je niet vergeten dat Geel één van de titelkandidaten is. Het was dus ook geen schande om tegen hen te verliezen. Anderzijds waren we er door die onverdiende nederlaag wel op gebrand om de drie punten te pakken tegen Zoersel. We zijn onze gemiste start van vorig jaar bijvoorbeeld nog niet vergeten, waardoor we een heel seizoen lang achter de feiten hebben aangehold. Dat willen we nu absoluut vermijden en dan zijn we hopelijk vertrokken voor een mooie campagne. De kwaliteit is er in elk geval, want we zijn duidelijk versterkt.”

Potig Zoersel

Kontich was duidelijk een maatje te groot voor Zoersel. “De cijfers spreken voor zich. De score had zelfs nog veel hoger kunnen lopen dan 0-3, want het verschil tussen beide ploegen was groot. Al moeten we dan efficiënter omspringen met onze kansen. Net als vorige week lieten we heel wat mogelijkheden onbenut. Dat is dus nog een werkpuntje. Anderzijds ben ik heel blij dat we ongehavend uit de strijd kwamen, want het ging er bij momenten zo potig aan toe dat het nog weinig met voetbal te maken had. De thuisploeg eindigde niet voor niks met negen man. Wij zijn daarentegen rustig gebleven en hebben gewoon ons ding gedaan.”

Plaatsjes heel duur

Doelpuntenmaker Kreydt opende zaterdagavond zijn rekening. “Ik ben blij dat niet alleen de nul in het klassement weg is, maar ook achter mijn naam. Ik mag dan wel meer de man van de actie zijn. Als spits is het toch altijd leuk om te scoren. Daar word je tenslotte op afgerekend. Bovendien zijn de plaatsjes dit jaar zo duur dat je elke week moet presteren. Anders vlieg je er onherroepelijk uit. Onze kern is zelfs zo breed dat sommige posities driedubbel bezet zijn. Dat lijkt misschien wat van het goede teveel, maar ik weet uit het verleden dat we iedereen nog nodig zullen hebben. En natuurlijk is dat niet leuk voor de jongens die er op dit moment naast vallen, maar de groep hangt zo goed aan mekaar dat zij de eerste supporters zijn.”