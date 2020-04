Jongerenpraatpunt ‘What’s Up?!’ nu ook bereikbaar via videochat: “Nood aan gesprek is misschien nog groter dan anders” Ben Conaerts

21 april 2020

15u24 0 Kontich ‘What’s Up?!’, het Kontichse praatpunt voor jongeren, is naast mail en chatbox voortaan ook bereikbaar via een videogesprek. Jongeren met zorgen of problemen of die gewoon hun ei elders niet kwijt kunnen, kunnen daar steeds terecht voor een babbel.

De voorbije weken draaide het Kontichse praatpunt voor jongeren, ‘What’s Up!?’, door de coronamaatregelen op een laag pitje. Normaal kunnen jongeren tussen 12 en 18 jaar daar iedere woensdagnamiddag terecht voor een babbel, gratis, zonder afspraak en anoniem. Vragen konden dezer dagen nog per mail en via de chatbox op Facebook gesteld worden, maar een gesprek was niet mogelijk. Daar komt echter verandering in vanaf woensdag 22 april.

“We vonden het jammer dat ‘What’s Up?!’ net op een moment dat jongeren niks om handen hebben, minder bereikbaar was”, zegt schepen van Jeugd Willem Wevers (N-VA). “Dat terwijl de nood aan een gesprek misschien zelfs groter is dan anders. Daarom heeft de jeugddienst het nu ook mogelijk gemaakt om gesprekken te voeren via videochat.”

Via een mail naar whatsup.kontich@gmail.com kan je een afspraak maken om een beveiligd online videogesprek te voeren. “Mails worden dagelijks gecheckt en beantwoord”, aldus Wevers. “De online gesprekken vinden plaats op woensdagen tussen 13 en 16 uur, zowel met de gsm als met de computer, en zijn bovendien gratis. Want praten helpt, ook al moet dat in deze coronatijden van op een veilige afstand.”