Jongeren kunnen opnieuw praten over hun zorgen via What’s Up! Marc Ceulemans

09 mei 2020

Jongeren kunnen in Kontich terug praten over hun zorgen met jongerenpraatpunt What’s Up!? Hulpverlener Melanie en haar hond staan op woensdagnamiddag klaar voor een wandelgesprek.

Kontich startte in september 2017 met een praatpunt waar jongeren tussen de 12 en 18 jaar die zorgen hebben, hierover kunnen praten met een psychologe.

In 2019 kwamen er 36 jongeren naar What’s Up!? voor 66 gesprekken. Door de Corona-lockdown viel dit aanbod op woensdagnamiddag stil. Maar de zorgen zijn niet verdwenen, integendeel. Nieuwe fenomenen doken de laatste tijd zich op. Denk maar aan de nieuwe eenzaamheid, het vergroten van de kopzorgen, spanningen thuis, twijfelen aan jezelf, toekomst….

Vanaf woensdag 13 mei start What’s Up!? opnieuw met wandelgesprekken. Jongeren die in Kontich wonen of daar naar school gaan, kunnen met What’s Up!? een afspraak maken met hulpverlener Melanie en haar hond. Voor haar hond hoeven ze geen schrik te hebben. Hij is erg lief en respecteert, net als Melanie, je privacy. Een wandelgesprek kan met of zonder de hond.

Kies een plek in Kontich voor een wandeling, op veilige afstand van elkaar. What’s Up!? is gratis, anoniem, nu tijdelijk enkel op afspraak. Mail naar whatsup.kontich@gmail.com en kom samen Melanie wandelen op woensdagnamiddag om de zorgen uit je kop te praten.

Meer info op www.huisvanhetkindkontich.be/whats-up