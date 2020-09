Jeugdveldrit en behendigheidsproeven in Kontich en Waarloos Marc Ceulemans

24 september 2020

16u35 1

In samenwerking met Sport Vlaanderen, Wielerclub Steeds Vooraan en RV Waarloos, organiseert de Vrijetijdsdienst en de Sportraad van Kontich, een jeugdveldrit en behendigheidsproeven voor jongeren tussen 8 en 12 jaar, in Kontich en Waarloos (enkel veldrit).

In Kontich vinden die plaats op zaterdag 10 oktober om 9.30 uur op het terrein van Wielerclub Steeds Vooraan aan de Rompenlei 53. In Waarloos kan je enkel terecht voor een veldrit, die gereden wordt op 29 november om 11.30 uur op het terrein aan de Ferdinand Maesstraat 53. De deelname is gratis. Je kan je laten inschrijven via de website www.kontich.be, via e-mail Sportieve.gemeente@kontich.be. Meer info kan je bekomen in het Vrijetijdshuis De Brouwerij, Sint-Jansplein 8 Kontich of door de bellen naar het nummer 03/450 78 31. Het is aangeraden om met fiets te komen. De parkeerplaatsen voor auto’s zijn beperkt. Denk aan je fietshelm. Vanaf 9 jaar kan je een fiets huren voor 3 euro.