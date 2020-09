Jeugdraad start opnieuw met algemene vergadering: nieuwe medewerkers zijn welkom Marc Ceulemans

11 september 2020

Na een ‘rare zomervakantie’, luidt de jeugdraad vol goede moed een nieuw werkjaar in. De startvergadering vindt plaats op woensdag 30 september om 20 uur in zaal Sint-Jan van het Vrijetijdshuis ‘De Brouwerij’, Sint-Jansplein 8. De jeugdraad is bovendien op zoek naar nieuwe medewerkers. Je komt hiervoor in aanmerking als je jong bent en als je inspraak wil van wat er zich afspeelt in Kontich.



Heb je ideeën, bedenkingen, wil je zelf iets organiseren wil je gewoon luisteren wat er in de jeugdraad wordt besproken wordt, dan bent je welkom op één van de algemene vergaderingen. De overige vergaderingen vinden plaats op 18 november, 20 januari en 7 mei.

Voor meer info kan je mailen naar jeugdraad@kontich.be, bellen op het nummer 03/450.78.36 of kijken op de Facebookpagina www.facebook.com/jeugddienstkontich