Jeugdhuis Den Trap houdt Open Jeugdhuisdagen Ben Conaerts

22 augustus 2019

15u36 0 Kontich Jeugdhuis Den Trap organiseert van vrijdag 23 tot en met zondag 25 augustus de dertigste editie van zijn Open Jeugdhuisdagen. Het hele weekend kan je in en rond de grote tent achter het Berkenhof terecht voor allerlei activiteiten.

De Open Jeugdhuisdagen worden op vrijdag afgetrapt met een Afterworkparty om 16 uur. Om 21 uur pakt het jeugdhuis uit met ‘Fiesta Escaliera’, een zwoele fuif in een tropisch kleedje. Op zaterdag staat om 13 uur een kubbtornooi gepland, terwijl je om 20 uur kan gaan deelnemen aan een algemene quiz. Op zondag wordt vanaf 10 uur een groot volleybaltornooi georganiseerd. Wie het liever wat minder intensief heeft, kan om 11 uur zijn kans wagen in het petanquetornooi. Om 18 uur worden de Open Jeugdhuisdagen afgesloten met een barbecue. Voor de jongste bezoekers wordt doorlopend kinderanimatie voorzien. Meer info is te vinden op de website www.dentrap.be.