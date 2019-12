Jarige juf Gusta (80) wordt verrast met liefst 100 verjaardagskaartjes: “Onvergetelijk!” Ben Conaerts

16u10 0 Kontich Gusta Mens, die in Kontich-Kazerne beter bekend is als ‘juffrouw Gusta’, heeft een onvergetelijke 80ste verjaardag gevierd. De oproep van haar kinderen Koen en Ilse om haar zoveel mogelijk verjaardagskaartjes te sturen, heeft een massale respons gekregen.

Juf Gusta is ongeveer dertig jaar kleuterjuf geweest in Kontich-Kazerne. Eerst in het wijkschooltje aan den Dries, daarna in de Sint-Montfortschool. Intussen is ze al een aantal jaren met pensioen, maar veel van de kinderen die ze ooit onder haar hoede heeft gehad, zijn haar nog duidelijk niet vergeten. Ze reageerden massaal op de oproep van haar kinderen om haar een verjaardagskaartje te sturen.

“Groot was haar verbazing toen ons moeke sinds vorige week dagelijks een pak kaartjes van oud-leerlingen, vrienden en kennissen in haar brievenbus vond”, zeggen Koen en Ilse. “Het lint dat ze in de woonkamer had opgehangen, bleek al snel véél te kort voor de ongeveer honderd kaartjes die ze in totaal heeft ontvangen. Kaartjes met lieve wensen, zelfgemaakte rijmpjes, anekdotes, lofbetuigingen, foto’s van vroeger en nu… Het heeft ons moeke diep ontroerd en blij gemaakt. Onze missie is dus geslaagd. We danken iedereen oprecht om mee te helpen aan deze onvergetelijke verrassing.”