Inschrijvingen voor speelpleinwerking en sportkampen geopend Ben Conaerts

10 juni 2020

15u47 0 Kontich De inschrijvingen voor de speelpleinwerking en de sportkampen zijn geopend.

Het zomeraanbod van Kontich bestaat uit drie organisaties: de speelpleinwerking, de sportkampen en de buitenschoolse kinderopvang KOKON. Momenteel kan je enkel voor de speelpleinwerking en de sportkampen nog inschrijven. Dat kan via de gemeentelijke website.

Belangrijk is dat deelnemers wel rekening zullen moeten houden met enkele hygiënische maatregelen. Zo worden contactbubbels gehanteerd van 50 personen per week en zal je regelmatig de handen moeten wassen. De federale overheid kan te allen tijde de maatregelen verstrengen of versoepelen.