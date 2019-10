Infovergadering over toekomst De Fortuin Ben Conaerts

21 oktober 2019

16u26 0 Kontich De gemeente organiseert op woensdag 23 oktober een infovergadering over de toekomst van herberg In De Fortuin.

In De Fortuin ligt pal in het centrum van Kontich, op het Gemeenteplein, en heeft een rijke geschiedenis. Brouwerij Alken-Maes heeft nu een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor de afbraak van het gebouw.

“De vraag is gesteld vanuit de brouwerij om het af te breken. In de loop van het dossier zal duidelijk worden wat de mogelijkheden zijn”, legt schepen van Omgeving Karel Van Elshocht (Open Vld) uit. “Zoals het er nu naar uitziet, zal op de locatie wel een bistro en een feestzaal blijven.”

De gemeente organiseert een infoavond om iedereen tijdig te informeren over het project. Dit vindt plaats op woensdag 23 oktober om 20 uur in het gemeentehuis, in de raadzaal op de derde verdieping.