Infoavonden over meerjarenplan Ben Conaerts

03 oktober 2019

14u16 0

Het gemeentebestuur van Kontich is momenteel aan het werk aan het meerjarenplan voor 2020 tot en met 2025. Inwoners die dat wensen, kunnen hun input geven. Daarvoor worden er drie informatieavonden georganiseerd. Deze vinden plaats op donderdag 10 oktober in de feestzaal van het Sint-Ritacollege, op maandag 14 oktober in het Berkenhof in Waarloos en op dinsdag 15 oktober in zaal Pronkenborg in Kontich-Kazerne. Elke infoavond start om 20 uur.

“De aanwezigen mogen een uiteenzetting verwachting verwachten over het ontwerp van het meerjarenplan, zoals dat op dat ogenblik beschikbaar is”, zegt burgemeester Bart Seldeslaghs (N-VA). “Iedereen kan de nodige verduidelijkingsvragen stellen en toelichting krijgen. Daarna kan je desgewenst bij het ontwerp een advies formuleren aan het bestuur tot uiterlijk vrijdag 8 november 2019.”