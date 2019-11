Infoavond over geluid en stilte Ben Conaerts

22 november 2019

10u48 0 Kontich De gemeente organiseert op maandag 25 november een infoavond rond geluid en stilte. Je kan er een lezing en een filmvoorstelling bijwonen.

Eerst geeft Thomas Piessens een interactieve lezing over hoe hij leeft met tinnitus, een vervelende vorm van gehoorschade met een continuë pieptoon in het oor. Om jongeren te waarschuwen voor gehoorschade en om mensen met gehoorschade te steunen, schreef hij het jeugdboek ‘Radio Plug In’.

Daarna is er de filmvoorstelling ‘In Pursuit of Silence’ waarin op zoek wordt gegaan naar de betekenis en het effect van stilte op de hedendaagse mens. In een trip rond de wereld verken je de geheime aard van de stilte, van de stilte in de afgelegen Amerikaanse wildernis tot de afwezigheid van stilte in hedendaagse grootsteden.

De infoavond vindt plaats om 19 uur in de Altenakapel. De toegang is gratis.