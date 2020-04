Individuele lenteschoonmaak in Waarloos is groot succes: “33 volle zakken zwerfvuil opgeruimd” Marc Ceulemans

09 april 2020

13u28 0 Kontich De individuele opruimactie of grote lenteschoonmaak van afgelopen periode kende, volgens Rudy van Hecke een van de organisatoren, een enorm succes. Meer dan 30 opruimers gingen in een periode van 14 dagen aan het werk en zowat alle straten werden doorlopen, soms zelfs tot 3 keer toe. Er werden meer dan 33 volle zakken zwerfvuil opgeruimd.

“Wij vernamen dat er veel mensen thuis waren en hadden geluk dat het goed weer was met veel zonneschijn. De gemeente Kontich leverde meteen de nodige gereedschappen. De deelnemers moesten wel noteren welke gereedschappen ze meenamen en waar ze gingen ruimen. Het deed ons plezier te zien dat passerende wandelaars mee gingen opruimen en respect hadden voor het aangeboden gerief. Dagelijks kregen we e-mails van deelnemers die lieten weten wat ze juist hadden gedaan. Hieruit konden we afleiden dat deze actie nog een groter succes was dan het vorig jaar, die in groep werd georganiseerd, maar toen het wel regende”, aldus Rudy nog.

Wil je in de toekomst meewerken met Proper Waarloos? Stuur dan een mailtje naar waarloos.dorpsraad@gmail.com voor meer info.