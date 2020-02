In het Sint-Jozefinstituut staan grootouders aan de top Marc Ceulemans

23 februari 2020

11u08 0 Kontich Onder de leuze ‘Oma’s aan de top’ hebben de leerlingen van de derde jaren STW van het Sint-Jozefinstituut verwendagen voor hun grootouders georganiseerd. Die vonden 13 en 18 februari plaats.

Het initiatief kadert in een opdracht binnen hun vakken. De bedoeling was om de grootouders goed te verwennen met zelfgemaakte hapjes en drankjes en hen te bevragen over hun adolescentiejaren. De thema’s zoals de school vroeger en nu, sociale media, vakantie, kleding, werden onder meer behandeld.

Voor de verwendag was veel voorbereiding nodig. Tijdens de lessen IO-expressie verzorgden de leerlingen de inkleding van de zaal en de tafeldecoratie. Bij IO-sociale wetenschappen maakten ze de uitnodigingen, stelden ze vragen op en oefenden ze het welkoms- en dankwoord in. En bij de lessen voeding maakten ze tot slot verschillende hapjes om daaruit de beste te selecteren...