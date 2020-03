In beeld: Kontich in tijden van corona Ben Conaerts

23 maart 2020

15u24 0

De drastische maatregelen die de federale regering bepaalde in de strijd tegen het coronavirus hebben ook in Kontich hun weerslag. Op een normale weekdag is de Mechelsesteenweg een van de drukste winkelstraten van het dorp. Maar in tijden van corona hebben alle handelszaken hun deuren moeten sluiten en heerst er een grote leegte.

Een wandeling maken in het Gemeentepark is nog steeds mogelijk. Maar ook hier blijft het in tijden van corona bijzonder rustig. Het motto ‘Blijf in uw kot’ wordt goed nageleefd.

De speeltuigen in het park zijn bovendien afgesloten.

Op het Gemeenteplein, normaliter het kloppend hart van Kontich, lijkt het openbare leven helemaal tot stilstand te zijn gekomen.

Wat wel nog gewoon blijft doorlopen, is de afvalophaling. Corona of geen corona: de mensen van de vuilkar blijven zich inzetten om het Kontichs afval op te halen. Hier zijn ze aan de slag in de Molenstraat.

Ook het openbaar vervoer blijft rijden, al is de dienstverlening wel aangepast om de vele afwezigheden bij het personeel op te vangen.

Meer beelden van Vlaanderen in coronatijden zijn hier te vinden.

