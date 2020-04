Illustratrice zet Kontich aan het kleuren: “Mijn manier om mijn steentje bij te dragen” Ben Conaerts

17u07 0 Kontich Hoe hou je jezelf en je kinderen bezig als je in coronatijden ‘in je kot’ moet blijven? De Kontichse illustratrice Julie Vangeel (30) geeft met haar kleurplaten alvast één mogelijk optie. Onder de noemer ‘Quarantine Coloring’ deelt ze prachtige tekeningen die je thuis kan inkleuren en voor je raam kan hangen.

“Ik kreeg het idee voor de ‘Quarantine Coloring’ in de eerste week van de coronacrisis”, vertelt Julie. “Ik kan als illustratrice niet rechtstreeks iets doen om ons doorheen deze coronatijden te helpen, maar ik kan wel iets maken waarmee de mensen zich thuis kunnen bezighouden. Daarom ben ik gestart met het maken van kleurplaten die mensen gratis kunnen downloaden en inkleuren. Het is mijn manier om mijn steentje bij te dragen.”

Met elke kleurplaat zet Julie de mensen in de kijker die het land tijdens deze crisis recht houden. Kwamen al onder meer aan bod: postbodes, vuilnismannen, wetenschappers, winkelbediendes, dokters en verplegers. Julie beeldt hen af met een cape, als échte superhelden. Kinderen of volwassenen kunnen de kleurplaten voor het raam hangen of naar hun helden opsturen.

Beroepen

Het initiatief slaat goed aan in Kontich. In het straatbeeld zijn er al heel wat van Julies ingekleurde tekeningen te bewonderen. “Ik schat toch dat er al honderden mensen mee aan de slag zijn gegaan. Ik krijg regelmatig foto’s toegestuurd van ouders die samen met hun kinderen een van mijn tekeningen hebben ingekleurd. Héél leuk.”

De illustratrice heeft gelukkig nog voldoende inspiratie om ook de komende weken kleurplaten te blijven maken. “Hoe langer de coronacrisis blijft aanslepen, hoe moeilijker het natuurlijk wordt om nieuwe beroepen te vinden. Maar onder meer chauffeurs, leerkrachten en apothekers staan nog op mijn lijstje. Ik kan dus nog wel even verder”, glimlacht Julie.

De kleurplaten van Julie zijn te downloaden op haar website.