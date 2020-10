Iconische baandiscotheek Copacabana herbront tot café: “Er mag wél nog plezier gemaakt worden” Sander Bral

03 oktober 2020

11u43 0 Kontich Bij gebrek aan perspectief zijn meer en meer clubs en dancings zich aan het herbronnen tot grote sfeercafés en dan kan het icoon Copacabana aan de Grote Steenweg in Waarloos niet ontbreken. Na de succesvolle Beach Bar verhuist de dj-booth terug naar het interieur. “We doen daar niet flauw over, het zijn moeilijke tijden, maar wij denken in oplossingen, niet in problemen.”

Copacabana is er zo nog eentje van de oude stempel. De baandiscotheek langs een gewestweg met een enorme parking die in de jaren tachtig en negentig als paddenstoelen uit de grond schoten en intussen één voor één weer verdwenen zijn. Maar de ‘Copa’ staat er nog, en blijft zichzelf na 36 jaar nog steeds heruitvinden.

“Wij hebben onze handjes mogen kussen afgelopen zomer dat we zo’n enorme parking voor onze club hebben die we tot Beach Bar konden omtoveren”, zegt medezaakvoerder Ishia Opgenhaffen. “Dat was voor ons ook een interessante operatie, de focus van nachtleven ging plots naar kindvriendelijke evenementen en familiedagen. Grappig om onze vaste klanten hun kinderen zien mee te nemen naar de Copa. Klaarstomen voor de toekomst”, lacht Ishia.

(lees verder onder de foto)

Loungy

Net zoals The Villa, Red&Blue Cargo Club en Club Vaag in Antwerpen, kent Copacabana nu de metamorfose tot groot sfeercafé. “Copacafé is net zoals we nooit een typische club waren, nu ook geen typisch café. Er is veel sfeer en we laten elke dag een deejay komen die wel meer zal doen dan enkel achtergrondmuziek spelen. Normaal gezien kan hier tot vijfhonderd man binnen, dat schalen we nu terug naar honderddertig zitplaatsen. We hebben geïnvesteerd in een soort loungy gezelligheid met veel planten en extra belichting.”

Donderdagen

“Net voor het drama van corona in maart waren we net met renovatiewerken begonnen die we toen hebben stilgelegd bij gebrek aan perspectief. Die vernieuwingen hebben we in september afgewerkt en coronaveilig gemaakt. Nog nieuw is dat we voortaan niet enkel vrijdag en zaterdag maar ook donderdag open zullen zijn. Met het sluitingsuur van één uur kan iedereen dan nog op tijd in zijn bed om vrijdag fris te gaan werken”, grinnikt Ishia.

(lees verder onder de foto)

Beleving

Donderdag was de grote opening van Copacafé en vrijdag was het r&b-night. Vanavond kan er - zittend - gefeest worden met bubbels en beats door huisdeejay Matizz. “Net zoals onze clubnachten zullen onze caféavonden ook rond bepaalde concepten draaien”, gaat Ishia verder. “Volgende week is het bijvoorbeeld Oktoberfest en we spelen ook met het idee om danseressen te laten komen of een live saxofonist, er zal altijd wel iets te beleven zijn. We doen meer dan gewoon de deuren openen.”

Uitlaatklep

En houden de bezoekers zich netjes aan de coronaregels in een geblindeerde baandiscotheek in het midden van nergens? “Hier en daar moeten we wel eens iemand op de vingers tikken die zonder mondmasker naar toilet gaat maar de eerste twee dagen verliepen opvallend goed”, benadrukt Ishia. “Ik denk dat de mensen gewoon al blij zijn dat er íets te doen is, ook al gebeurt dat op een manier die ze niet van ons gewend zijn.”

“Mensen willen gewoon nog eens plezier maken en daarom respecteren ze ook de regels, ze willen onze club niet in gevaar brengen. Dat appreciëren we enorm. We willen de mensen eraan herinneren dat er wel dégelijk nog plezier gemaakt kan worden. Die uitlaatklep is broodnodig. Nu meer dan ooit.”

Meer info hier. Lees meer over muziek in en rond Antwerpen hier.