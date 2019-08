Huwen voortaan ook mogelijk in nieuwe raadszaal Marc Ceulemans

26 augustus 2019

12u39 0

Indien huwende koppels dat wensen kunnen ze voortaan ook in de nieuwe raadzaal van het vernieuwde gemeentehuis trouwen.

Veel koppels kiezen echter voor de charme van het oud-gemeentehuis. Voor andere paren valt de keuze op een ruime en moderne zaal met een mooi uitzicht op de kerk en het Gemeenteplein en dan wordt het voor hen de nieuwe raadszaal. De inwoners van Waarloos kunnen hun trouwgeloften afleggen in hun ‘eigen’ gemeentehuis. Wens je meer info over alle mogelijkheden wanneer trouwen mogelijk is, surf dan naar www.kontich.be/algemene-info-huwelijk